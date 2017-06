Fler larmar om hedersrelaterat våld

Under årets första fyra månader har trycket på den nationella stödtelefonen för hedersrelaterat våld och förtryck ökat. I år kommer det i snitt in 47 ärenden per månad till stödtelefonen, vilket är mer än en fördubbling sedan 2014, sett till månadssnittet.

– Det här är bara toppen av ett isberg. När det kommer till frågor om våld mot barn så finns det alltid ett stort mörkertal. Det är en enorm förtvivlan att tänka på vilket lidande det är för varje enskild person som drabbas av detta, säger Juno Blom, nationell utvecklingsledare på länsstyrelsen i Östergötland.

Hon tror att ökningen i första hand handlar om att fler känner till telefonen - och att myndigheter, skola och socialtjänst har blivit bättre på att se och lyfta de här frågorna. Men det handlar också om att det kommer fler ärenden från asylsökande.

– Man kommer till ett land där det finns en tydlig lag om vad man har rätt till och vad man ska skyddas ifrån.

Inför sommaren och sommarlovet ökar risken för ungdomar att utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck - vilket också märkts av på stödtelefonen, säger Juno Blom på länsstyrelsen i Östergötland.

– Bara till vår stödtelefon har vi haft ärenden om barn som förts ut ur landet mot sin vilja, trots att myndigheter har haft kännedom om riskfaktorn. Det är ett enormt svek när vi vet hur svårt det är att hjälpa ett barn som förts utanför landets gränser. Här måste vi vidta tydliga åtgärder, säger Juno Blom.