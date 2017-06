Våldsamma strider i Mosul

Fyrabarnspappan Safwan är på en uppsamlingsplats för flyktingar i västra Mosul. Hans familj hölls som mänskliga sköldar men lyckades fly.

– Det var fruktansvärt där, de dödade oss. Det fanns ingenting, ingen mat, inget vatten, ingen trygghet. Och IS gick från hus till hus, från plats till plats och hotade folk, säger Safwan.

Han lyckades fly tillsammans med sin familj, men väldigt få har tagit sig ut från den gamla staden, medinan. Över 100.000 civila tros finnas kvar, många av dem har tvingats dit av IS för att användas som mänskliga sköldar.

Området är hårt försåtsminerat och igår dödades en fransk och en kurdisk journalist - Stephan Villeneuve och Bakhtyiar Addad - som arbetade tillsammans andra franska journalister. De råkade utlösa en av IS hemmagjorda kraftiga trampminor. Två franska journalister skadades svårt.

Striden om medinan är hård. Nu är det regelrätta gatustrider.

Gatorna och gränderna i medinan är trånga, militären kommer inte in med sina pansarbilar men IS kan inte heller skicka in självmordsbombare per bil.

Däremot har de skickat motorcyklar med självmordsbombare och har också fäst sprängladdningar på radiostyrda leksaksbilar.

Flera irakiska soldater har också dödats i striderna, liksom civila. Men ännu finns det inga uppgifter på hur många civila som dödats. I granndistriktet Zanjili dödades i förra veckan 250 civila under en dag när de försökte fly.

De irakiska elitstyrkorna, CTS och federala polisen har vunnit terräng och kommit djupare in i medinan, och när striderna hårdnat har högtalarbilar uppmanat civila att stanna inomhus och terroristerna att ge upp eller dö.

Ännu tycks ingen ha valt alternativet att ge upp. Striderna är de svåraste hittills i Mosul, den lilla men komplicerade stadsdelen kan ta veckor eller kanske till och med över någon månad att befria.

IS kommer att besegras i staden, men till vilket pris för de som är kvar och för de som kanske aldrig kan återvända.