EU-toppmöte: Storbritannien och EU ännu långt ifrån varandra

– Vi har gett ett förhandlingsbud som garanterar tryggheten för EU-medborgarna som bor lagligt i landet idag, sa Theresa May när hon anlände till toppmötet här i Bryssel nu på förmiddagen.



Sent igår kväll presenterade premiärministern ett första förhandlingsbud. Beskeden från May var då: Storbritannien står fast vid en hård brexit, och alla EU-medborgare som bott lagligt i Storbritannien i fem år får permanent uppehållstillstånd och samma rättigheter som brittiska medborgare har när det gäller sjukvård, utbildning, social förmåner och pensioner.



Mer detaljer kommer presenteras på måndag och oklarheterna är många.



Än står EU och Storbritannien långt ifrån varandra, menade EU-kommissionens ordförande Jean Claude Juncker.

Tvistepunkterna handlar om hur långgående rättigheter EU medborgare faktiskt kommer få i Storbritannien när det gäller till exempel familjeåterföreningar, ska EU domstolen få avgöra eventuella tvister och vilken datum ska gälla som brytpunkt.

Mars 2017 när Storbritannien bestämde sig för sitt utträde eller 2019 när utträdet blir verklighet?

Det är många av de drygt 3 miljoner EU medborgarna i Storbritannien som inte omfattas av May utspel konstaterade Österrikes förbundskansler Christian Kern.

Idag på förmiddagen diskuterar EU:s ledare handel och migrationspolitik och även där är EU länderna splittrade.

EU-länderna har inte kunnat enas om att dela på ansvaret för de flyktingar som kommer.

Och därför ligger fokus istället på fortsatt stöd till Libyska kustbevakningen för att stoppa migrationsströmmarna till Italien.

EU utlovar också mer resurser till Italien och Grekland som idag bär det största ansvaret.

Toppmötet väntas avslutas idag under eftermiddagen.