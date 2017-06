Ännu en polis frias för dödsskjutning i USA

– Polisbrutatliteten har blivit institutionaliserad rasism och vi måste göra något åt det! Säger en upprörd Beatrice Coronel, själv ung afroamerikan i New York.

Det som upprör henne är att trots 30 timmars överläggning kunde juryn inte enas – och därmed inte fälla den polis som stod inför rätta för att ha skjutit ihjäl en bilist i Ohio för snart två år sedan.

På polisens egen film kan man se att det började som ett rutinstopp på grund av en saknad registreringsskylt - polisen ber att få se förarens - Samuel DuBoses körkort, DuBoses säger att han inte har med sig det och visar en oöppnad flaska sprit i bilen. Polisen ber honom att ta av sig säkerhetsbältet och nästan direkt efter det hörs ett skott och bilen börjar rulla. Polisen skjuter ännu ett skott - den här gången i huvudet.

Han försvarar sig med att han var rädd att bli överkörd.

Men filmen visar enligt experter att det inte alls fanns någon sådan risk och en åklagare kallar det för den enfaldigaste handling en polis någonsin har begått.

Och ordföranden för svartas advokatsamfund i Cincinnati, Donyetta Bailey säger till media att det än en gång visar att amerikanska juryer dömer till förmån för polisen.

I onsdags friades en polis, förra veckan en annan och förra månaden en tredje - alla för att ha skjutit ihjäl obeväpnade svarta bilister.

Trots att det i flera fall finns filmer som visar att bilisterna inte utgjort ett direkt hot mot polisen.

Flera av filmerna från polisens kameror har mycket starka scener - en av dom mer hjärtskärande är när en fyraårig flicka försöker lugna sin mamma efter att pappan blivit ihjälskjuten - Sluta svära och skrika – jag vill inte att du också blir skjuten. Säger flickan till sin förtvivlade mamma. Och lägger till – "I can keep you safe".