May och DUP-ledaren har enats i regeringsfrågan

Under måndagsförmiddagen samtalade premiärminister Theresa May med det konservativa partiet DUP. För May var det nödvändigt med stöd från DUP för att kunna fortsätta styra. Överenskommelsen är mycket betydelsefull för May, förklararar Sveriges Radios korrespondent Staffan Sonning.

– Det innebär att Theresa May kan driva en minoritetsregering. Det är ur hennes synvinkel i grevens tid. Senare i veckan ska parlamentet rösta om hennes regeringsförklaring, det som på engelska kallas queens speech. Utan den här uppgörelsen hade det inte varit säkert att hon fått igenom sin regeringsförklaring, vilket hade kunnat innebära att hon omgående hamnat i en regeringskris, säger Staffan Sonning.

Vad vet vi om innehållet?

– DUP har fått ut en hel del betalning för det här. DUP har fått ut mer än en halv miljard brittiska pund till Nordirland, och det tänker DUP satsa på skolor, sjukhus och bättre vägar. Dessutom har DUP fått igenom en del politiska krav som de hade, till exempel minskad politisk åtstramning. Therese May har tvingats stryka minst ett par åtstramningsåtgärder hon hade med i sin valplattform. Det handlar bland annat om en försämring för pensionärer. Sammanfattningsvis är det både ett ekonomiskt och ett politiskt utfall för DUP.