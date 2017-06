Kinnevik får ny vd

– Jag tror att den profilen som man sökte efter var väldigt tydlig: Någon som har operationell bakgrund, någon som förstår digitala resor, någon som kan förstå de befintliga innehaven inom telekom. Och jag tror att jag bockar av många av de delarna.

Kinneviks förre vd Lorenzo Grabau fick sluta i december. Enligt Kinneviks styrelseordförande Tom Boardman tog det tid att hitta en person som kan konsumentmarknader. Georgi Ganev har jobbat med telekom och näthandel hela sitt liv och också arbetat på Tele2 som ingår i Kinnevik.

Kinneviks ägare Cristina Stenbeck föreslog själv Georgi Ganev och ringde själv upp honom.

Ganev har lett Dustin i fem år och är ingenjör från början.

Styrelsens ordförande Tom Boardman medger att Georgi Ganev kan mindre om företagsköp, alltså det Kinnevik sysslar med, än sin företrädare, men att Ganev å andra sidan kan konsumentmarknader. Ingen är perfekt, säger Tom Boardman till nyhetsbyrån Direkt.

Ganev själv tvekade ett tag, och skrev på kontraktet först i morse.

På börsen i dag gick Dustin ner lite och Kinnevik upp någon procent fram mot lunch, så ett ganska bra betyg på beslutet.

Så tycker också Christoffer Ahnemark, analytiker, Aktiespararna, som säger så här om den nye vd:ns relativa ungdom.

– Georgij är 41 år, han är ju inte purung, och han har ändå hunnit med ganska mycket under sin karriär, och man ska inte sticka under stol med att den här sektorn är väldigt snabbrörlig, så jag tror att det är bra att ha in en lite yngre förmåga.