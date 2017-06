"Gift of the Givers" förhandlade för Johan Gustafssons frihet

– Först ville terrororganisationen ha tio miljoner Euro per gisslan, sedan förhandlade vi ner till till fem miljoner per person och vid varje förhandling sa vi att vi inte kunde betala, att regeringarna inte kunde betala och att familjerna inte kunde betala, berättar Imtiaz Sooliman, grundare och ordförande vid organisationen Gift of the Givers.

Organisationen har i flera år arbetat för att få Johan Gustafsson och hans medfånge, sydafrikanska Stephen McGown, frisläppta. De har agerat som förespråkare för de kidnappade männen och de har förhandlat med terroristerna via ett flertal mellanhänder i Mali.

– Sedan närmade vi oss många olika lokala ledare i Mali för att de skulle kunna påverka terroristerna att släppa gisslan, berättar Imtiaz Sooliman och fortsätter:

– Vi ägnade oss åt olika välgörenhetsprojekt, det borrades brunnar, vi köpte mat, boskap och gjorde allt vi kunde, säger Imtiaz Sooliman och förklarar att man fick ner lösensumman till fyra och en halv miljoner Euro för Johan Gustafsson och fyra miljoner för Stephen McGown innan förhandlingarna strandade i maj i år.

Men oavsett vilka summor terroristerna ville ha för sina fångar så är den svenska hållningen tydlig enligt utrikesminister Margot Wallström, som höll en presskonferens i samband med Johans frisläppande igår:

– Sveriges policy är att inte betala lösensummor vid kidnappningar och det är allt jag kommer att säga om det, sa hon och på samma sätt kommer Sydafrika inte betala någon lösensumma, enligt Gift of the Givers.

Men terrorforskaren Magnus Ranstorp menar att det vanligen ligger någon form av transaktion bakom liknande frisläppanden.

– Det här handlar om terrororganisationer, inte välgörenhetsorganisationer och terrorister vill ha någonting i utbyte. Det kan vara antingen eftergifter som fångutväxling eller pengar, säger han till Ekot.

Nu vill Imtiaz Sooliman att sydafrikanska myndigheter tar kontakt med sina svenska kollegor för att undersöka hur frisläppandet gått tillväga och försöka göra samma sak för Stephen McGown.

Samtidigt som Johan Gustafsson nu äntligen återförenats med sin familj kommer det aldrig bli samma sak för Stephen McGown - hans mor avled för bara några veckor sedan och hon fick aldrig återse sin son igen.

– Hon väntade i fem år och sju månader på att få träffa sin son igen, tyvärr han hon avlida, avslutar Imtiaz Sooliman vid Gift of the Givers.