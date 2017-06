Polisen har k-pistar på Bråvallafestivalen

– Vi följer utvecklingen i Europa, med tanke på alla de händelser som varit, säger polisens talesman Hans Lippens till Ekot.

Polisen har k-pistar med sig på festivalområdet i stället för att behöva hämta på polisstationen i händelse av terrordåd eller andra riktigt allvarliga händelser. Det finns ingen ökad hotbild mot festivalen utan åtgärden är i förbyggande syfte, enligt polisen.

– Besökarna tittar lite men när vi förklarar varför tycker de det är bra att vi tänkt till innan, säger Hans Lippens vid polisen.

Det har också vidtagits andra åtgärder för att öka besökarnas trygghet.

Festivalarrangören FKP Scorpio och polisen har tillsammans med musikbranschen arbetat med att få fram en bättre metoder för att motverka sexuella övergrepp på festivalen, men någon kameraövervakning kommer inte att finnas på området i år.

Under förra årets festival anmäldes flera våldtäkter och ofredanden och under festivalens första dygn i år har det kommit in ett par anmälningar om sexuellt ofredande.

Under förra årets musikfestival anmäldes ett tiotal sexuella ofredande, fem våldtäkter och ett våldtäktsförsök, en av de misstänkta våldtäkterna ska ha skett i publikhavet under Zara Larssons konsert.

Händelserna på Bråvalla blev en världnyhet och uppmärksammades i tidningar, som bland annat New York Times och Rolling Stone magazine, efter att det brittiska bandet Mumford and sons meddelade att de tänker bojkotta festivalen framöver om det inte görs mer för att motverka de här brotten.

Sexuella ofredanden och överfall anmäldes till polisen även på flera andra håll i landet under förra årets festivalsommar och efter det satte polisens nationella beredningsgrupp ännu mer fokus på frågan och har sedan i tidigt i våras jobbat tillsammans med festivalarrangörer och musikbranschen för att ta fram ytterligare metoder för skapa en säkrare miljö på festivaler, bland annat utbildning för personal och hur festivalområden ska belysas.

Efter förra sommarens övergrepp på festivaler gick rikspolischef Dan Eliasson ut och sade till Aftonbladet att han ville se kameraövervakning på festivaler för att förebygga våldtäkter och sexuella övergrepp och för att gripa förövare.

Men det här är inget som polisen har ställt som krav till arrangörerna i år, säger Robert Wallén som är polisens kommederingschef vid Bråvalla eftersom bedömningen är att det inte är det effektivaste sättet att motverka sexuella övergrepp på den här festivalen.

– Det ger mer med fysisk närvaro i ett sånt här publikhav, säger Robert Wallén.