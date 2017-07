Polisen får kritik från egen revision om rekrytering

Av sex rekommendationer från internrevisionen till polismyndigheten handlar fem om att åtgärda väsentliga brister.

Man anser att det finns brister i den interna styrningen och kontrollen av polisens rekryterings- och bemanningsprocess. Det saknas en helhetssyn vad gäller kompetensbehov och man saknar också ett enhetligt arbetssätt.

Handläggningstiderna är för utdragna, dokumentationens kvalité skiftar och det saknas rutiner för utvärdering av resultat. Rapporten kom nyligen ut och fokuserar på åren 2015 till 2016. År som var händelserika inom organisationen. Man befann sig i en omorganisation med många nyrekryteringar och många som var nya i sina tjänster.

Enligt internrevisionens bedömning ökar sannolikheten för brister i rättssäkerhet när rekryterande chefer inte får eller tar hjälp från HR-avdelningen.

– Ja vi har ju granskat dokumentationen i ett antal rekryteringsärenden och kan se att det finns väldigt olika underlag i akterna. Det går ju i alla fall inte att härleda om det är rättssäkert så här i efterhand, säger Stina Nilsson Kristiansson som är internrevisionschef.

Man bedömer att det finns ett stort behov hos polisen att förtydliga hur rekryteringsarbetet ska gå till i praktiken och man efterlyser ordning och reda. Det behöver också bli ordning på var gränserna går för ansvarsområden och roller.

– Det är väldigt viktigt för polismyndigheten att rekrytering och bemanning fungerar bra. Det läggs mycket resurser på detta och det är viktigt att myndigheten får in rätt personal. Det är en väldigt viktig process och vi har de här iakttagelserna som finns i rapporten, kommenterar Stina Nilsson Kristiansson.

Normalt sett genomförs runt 1 300 rekryteringar per år, men under 2016 genomfördes runt 3 000 rekryteringar. Man har dessutom tillsatt runt 3 000 chefer under den här tiden, men varken de eller polisstudenter ingår i rapporten.

Antalet ärenden som överklagats har ökat från 21 stycken 2015 till 68 stycken år 2016. Men den ökningen poängterar internrevisionen ska sättas i relation till den ökade rekryteringen och turbulenta tiden som polismyndigheten genomgått.

Enligt rapporten pågår nu ett arbete inom HR-avdelningen på nationell nivå för att förbättra sina arbetsmetoder framöver. Rikspolischef Dan Eliasson har beslutat att de sex föreslagna åtgärderna från internrevisionen ska genomföras.