Enormt isberg kan snart bryta sig loss

Många ögon har riktats mot det drama som utspelar sig vid den nordöstra kusten av Antarktis. En djup spricka - omkring 200 kilometer lång - löper genom Larsens shelfis. Och en omkring 6 000 kvadratkilometer stor ishylla - Larsen C - "klänger" sig nu fast i shelfisen med bara 5 kilometer, enligt den europeiska rymdstyrelsen ESA som noga följer utvecklingen via satellit.

– Det är ett väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt stort isberg som kommer att släppa. Det är en naturlig del av processen som ingår i själva isdynamiken, säger Martin Jakobsson till Ekot. Han är professor i marin geologi och geofysik vid Stockholms universitet.



Det är oklart hur lång tid det kommer att ta för Larsen C att bryta sig loss, men när det väl händer kommer ishyllan att förvandlas till ett av de största isbergen som hittills har registrerats i världen.

Glaciäris kalvar hela tiden, men på grund av storleken på Larsen C är det särskilt viktigt att hålla koll på dess väg över havet, eftersom isberget kan utgöra fara för sjötrafiken.

Skulle det kunna utgöra någon typ av fara med tanke på fartyg, eller havsnivån?

– Man märker ingenting av ett sånt här isberg på havsnivån globalt, däremot håller de emot isen som rinner ut bakom. Det flödar på mycket mer is uppifrån, från landsidan. Det i sin tur kan påverka havsnivån. När det gäller fartyg kommer det komma in i områden med trafik, så man får ha koll på hur det rör sig, säger Martin Jakobsson.



Anna Hogg från University of Leeds, håller med.

– Berget kan komma att kalva i bitar eller brytas upp kort efter. Havsströmmar kan dra hela, eller delar, med sig norrut, till och med så långt som till Falklandsöarna. Då kan det utgöra en fara för fartyg i Drakepassagen, säger hon i ett uttalande till European Space Agency.



Shelfisar är delar av inlandsisens glaciärer som pressats ut i havet där de flyter som stora plattor eller hyllor. De förekommer på flera ställen runt Antarktis och några är enormt stora. Under de senaste tre decennierna har andra delar av Larsens shelfis brutit sig loss. Larsen A och en mindre del av Larsen B bröts sönder 1995. Större delen av Larsen B följde efter 2002 och resten slet sig loss 2015.

Varför släpper det här blocket nu?

– Det är naturligt, men man kan ändå nämna att i och med klimatets förändringar är det kraftigare smältsäsonger som påverkar sprickbildningen i de här stora shelfisarna, säger Martin Jakobsson till Ekot.