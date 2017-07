Teknikinriktning på förskola ska gynna fordonsindustrin i Göteborg

Teknikintresset ska uppmuntras bland yngre på alla nivåer säger miljöpartiets Karin Pleijel som är ordförande i utbildningsnämnden i Göteborg och skolkommunalråd.

– Teknikförskolor är ju ett sätt att jobba med detta. Det skulle vara en slags konceptmodell som man bygger upp för att fler eller kanske alla förskolor skulle inspireras av detta att just titta på teknikintresset tidigt. Men det är extremt viktigt att pedagogerna som jobbar där känner sig bekväma i tekniken och får fortbildning i proportion till det.

Inom något eller ett par år hoppas Karin Pleijel att den första förskolan ska kunna öppna i Göteborgsstadsdelen Lundby med ett särskilt fokus på teknik. Påhejad av fordonsindustrin där kompetenskraven på de anställda höjts samtidigt som åldersstrukturen krupit uppåt.

Från att branschens anställda för tio år sedan toppat runt 40-årsåldern till att de 2015 snarare var fler runt de 50.

Per Österström är gruppchef för fordon- och transportbranschen vid Businessregion Göteborg.

– Det innebär ju i praktiken att man under en period inte fyllt på med ny yngre kompetens och anställt i den takt det statistiska underlaget pekar på.

Hela vägen från förskolor med teknikinriktning, via grundskolorna till högre utbildningar, sätter nu bland andra näringslivskontoren i Västsverige in kraft för att försöka säkra kompetensen till fordonsindustrin. Såväl alltså på mycket lång sikt, som på kort, säger Per Österström.

– Chalmers är ett sådant exempel. De fyller ju alla sina platser i dag, men de skulle kunna utbilda ännu fler människor bara de fick pengar för att genomföra jobbet. Det finns ett otroligt uppdämt behov.