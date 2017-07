Polisen i Hamburg tog svenskar i förvar

De två togs till polisens tillfälliga förvar i Hamburg och förhördes och släpptes senare.

– Att bli omhändertagen i Tyskland betyder att polisen bedömer att en person begått en brottslig gärning, men att man efter förhör slår fast att det inte räcker för att formellt gripa personen, säger Kurt Cornelis på pressavdelningen på polisen i Hamburg.

Exakt när och för vad de två svenskarna omhändertogs av polisen kan polisen inte säga i nuläget. Man vill inte heller säga hur länge det satt omhändertagna av polisen.

– Vi har inte hunnit så långt i utvärderningen av alla fall ännu, säger Kurt Cornelis.

Det var i torsdags kväll som upploppen i Hamburg började. Polisen ingrep mot det vänsterextrema s k Svarta Blocket under en demonstration som gick under namnet "G20-Welcome to Hell" och som var anmäld av ledningen för det vänsterautonoma centret Rote Flora i Hamburg.

Under torsdagskvällen och stora delar fredagen inträffade regelrätta upplopp i Hamburg, bilar och barrikader sattes i brand och polisen visade också upp en video som visar hur maskerade personer i det "svarta Blocket" lagt sig i bakhåll på ett tak där man bland annat kastade brinnande Molotovcocktail mot en av polisens vattenkanoner.

228 personer omhändertogs på det här sättet som de två svenskarna av polisen i Hamburg, ytterligare 186 har gripits och 37 häktats.

Av de häktade är de flesta tyska medborgare, enligt polisen i Hamburg.

Att bli omhändertagen är i Tyskland ett juridiskt begrepp som innebär att en person har begått en misstänkt brottslig gärning, polisen tar personen till förhör och avgör om misstankarna räcker för att personen ska bli gripen.