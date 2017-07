Nya pusselbitar om Trumps Rysslandkontakter

Dom nya uppgifterna publicerades sent i natt svensk tid av New York Times, och handlar om ett e-brev som Donald Trumps son Donald Junior ska ha fått inför ett möte med en rysk advokat i juni förra året mitt under brinnande presidentvalskampanj.

– E-brevet gjorde tydligt att Donald Trump Junior vid det här mötet skulle få material som var skadligt för Hillary Clintons kampanj, och även att materialet var en del av en större statlig rysk ansträning för att hjälpa Donald Trump att bli vald till, sa New York Times-journalisten Maggie Haberman inatt till CNN.

Det här mötet skedde alltså i kampanjhögkvarteret i Trump Tower i New York i juni förra året, och förutom Donald Trump Junior deltog även Trumps svärson Jared Kushner, som idag är presidentrådgivare, och den dåvarande kampanjchefen Paul Manafort. President Trump har hittills inte uttalat sig om dom här uppgifterna, men den advokat som företräder hans son, Donald Trump Junior, sa igår kväll att dom nya uppgifterna var "mycket väsen för ingenting".

Mötet kan vara en mycket viktig ny pusselbit i försöken att utreda ifall det fanns ett direkt samarbete mellan Trumpkampanjen och ryska företrädare, och den demokratiske senatorn Mark Warner, som är vice ordförande för det senatsutskott som utreder Trumps kopplingar till Ryssland, sa såhär tidigare igår.

- Det här är första gången som vi offentligt sett tydliga bevis för att Trumpkampanjen försökte få information från vad som kan vara en utländsk agent för att påverka Hillary Clintons kampanj. Det är anmärkningsvärt, sa Senator Mark Warner.