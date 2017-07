Villapriser fortsätter stiga – knappar in på bostadsrätter

Hans Flink, som är försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik, säger att nu är det villamarknaden som är stark.

– Villamarknaden ökar lite mer än bostadsrättsmarknaden så man kan säga att gapet, som varit ganska stort, mellan villa - och bostadsrättsmarknaden har minskat.

Under förra året steg priset på en bostadsrätt mer än priset på en villa, men nu har alltså villapriserna knappat in. Under den senaste 12-månadersperioden har priset både på villor och bostadsrätter ökat med åtta procent.

– Förmodligen är det så att folk börjar omvärdera hela villamarknaden: att man tycker att för tre eller fyra miljoner får jag faktiskt ett hus, i stället för en bostadsrätt i centrala orten. Tidigare var bostadsrätten otroligt populär som boendeform, och det är den fortfarande, men villamarknaden tenderar till att ta igen lite grann, säger Hans Flink.

Är det så att en bostadsrätt och de stora bostadsrätterna har blivit väldigt dyra och det inte bara i Stockholm ?

– Ja absolut. Speciellt nyproduktion som ofta har ett högt köppris och dessutom ganska höga avgifter som gör att själva ekonomin måste bli ganska tuff, att få det att gå runt.

I juni låg snittpriset på en villa på nästan tre miljoner kronor. Men priset är klart högre i storstadsområdena, där Stockholm toppar med ett pris på fem och en halv miljon kronor. Men det är i Malmö som priset på en villa stigit mest, procentuellt sett, de senaste månaderna.

Även när det gäller bostadsrätter har priserna i Malmö ökat mer än snittet. Samma utveckling finns i flera mindre städer, säger Hans Flink.

– Det är inte bara i Stockholm, Göteborg och Malmö som tuffar på utan det är i alla länens storstäder: Linköping, Luleå, Falun, Karlstad och så vidare. De städerna går ju väldigt starkt.

– Man ser liksom en polarisering i landet där liksom länets centralort drar åt sig både arbeten, studenter och bostäder och där byggs det mycket. Där tror jag att det fortfarande kommer att gå väldigt starkt.

Visserligen har prisökningarna mattats av, efter ett antal år med tvåsiffriga procenttal. Men skärpta krav på amortering på bolånen och tal om en framtida räntehöjning , det har inte kylt ner marknaden, säger Hans Flink.

– Faktiskt inte, utan vi hade rekordmånga affärsöverlåtelser nu första halvåret. Vi har aldrig haft så många villor- och bostadsrättsförsäljningar.

– Vi hade 82 000 första halvåret vilket är bra mycket mer än halvåret förra året, som också då var rekord, säger Hans Flink, som är försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.