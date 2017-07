Stor efterfrågan på grädde och smör ger bönderna högre ersättning

Arla höjde ersättningen med nästan 19 öre per kilo mjölk den 1 juli och Skånemejerier följde efter med samma höjning till sina bönder.

Norrmejerier höjer ersättningen i augusti och september, med 10 respektive 20 öre.

Ersättningen för mjölken har höjts successivt under året och i och med tidigare höjningar under året får de svenska mjölkbönderna i snitt en krona mer för ett kilo mjölk i dag jämfört med förra sommaren. Förra året låg ersättningen på en historiskt låg nivå runt 2,30-2,40 kronor för ett kilo mjölk. Efter de höjningar som mejerierna nu gör kommer majoriteten av de svenska bönderna få en ersättning på mellan 3,30 och 3,40 kronor per kilo mjölk, enligt Lantbrukarnas Riksförbund.

Anders Nordin, som driver en mjölkgård tillsammans med sin bror Hans, utanför Örnsköldsvik, välkomnar höjningen.

– Den gör att vi kan ta ut lön och betala räkningar fortare, säger Anders Nordin.

Det har varit tuffa tider med låg ersättning för mjölken. Syskonen har därför funderat på att lägga ner produktionen.

– Men vi har inte haft råd, vi har för mycket lån, säger Anders Nordin.

Samtidigt som Hans och Anders Nordin kämpat för att få mjölkgården att gå runt har många av deras kollegor runt om i landet lagt ner. På tio år har antalet mjölkbönder nästan halverats.

Förra året försvann nästan 300 mjölkföretag. Att många mjölkbönder i Sverige har lagt ner har gjort att produktionen av mjölk har minskat under många år. Den svenska mjölken räcker i dagsläget inte till för att kunna producera så mycket grädde och smör som konsumenterna efterfrågar.

Men den stora efterfrågan gör samtidigt att det finns utrymme att höja ersättningen till mjölkbönderna.

– Efterfrågan är stor på svenska produkter och det har gjort att man har kunnat höjt priserna. Det återspeglar sig också i hur mejerierna kan betala mjölkbönderna, säger Jonas Carlberg, chef på LRF Mjölk.