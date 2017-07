Superår för turismen i Grekland

– Det går sämre för Greklands konkurrentländer när det kommer till turism. Vi ser att länder som Turkiet, Egypten och Tunisien är drabbade av oroligheter och krasst talat så gynnar det Greklands turism, säger Andreas Hatzigeorgiou som är chefsekonom på Stockholms Handelskammare.

Det var år 2009 i samband med den ekonomiska krisen i Europa som tillväxten stannade av i Grekland. Turistbranschen drabbades och jobb gick förlorade. 2014 vände vinden och fler började söka sig till Grekland för att semestra. Återhämtningen i turismsektorn har varit snabbare än i andra branscher.

– Det är verkligen en välbehövlig vitamininjektion för den grekiska ekonomin där nästan var femte grek är arbetslös och varannan grekisk ungdom står utan jobb. Den grekiska turistsektorn bidrar med 25 procent av landets BNP så det är en viktig del av jobbskapande och tillväxt och Greklands möjligheter att återhämta sig efter den svåra krisen, menar Andreas Hatzigeorgiou.

Enligt den Grekiska riksbanken har Grekland mellan januari och april i år fått in över 380 miljoner euro på tjänster som har med resor att göra. Det är en ökning med över 14 procent jämfört med motsvarande period förra året. Jobben i turismsektorn är fler nu än vad de var innan krisen. Det är främst besökare från länder i EU som står för ökningen.



– Krisen gjorde under flera omgångar flera turister oroliga för att besöka landet. Så sent som för två år sen infördes kapitalrestriktioner som gjorde det svårt att ta ut pengar i automater, arbetslösheten steg och protesterna var många. I dag har vi inte samma situation. Greklands ekonomi går bättre, man har den lägsta arbetslösheten på fem år och man har inte haft lågkonjunktur sen 2013.