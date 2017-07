Muslimska ledare manar till bojkott av Tempelberget

Tempelberget är heligt för såväl kristna som judar och muslimer, men stängdes i fredags av Israel, efter att två israeliska poliser skjutits ihjäl i närheten. När de öppnade för besökare igen igår var det efter att ha vidtagit strikta säkerhetsåtgärder. För att komma i på området måste man nu passera metalldetektorer och platsen har försetts med övervakningskameror.

Området är annekterat av Israel och här finns såväl al-Aqsamoskén som Klippdomen - båda viktiga platser för muslimer.

Men såväl den muslimska ledningen i Jordanien - som officiellt delar ansvaret för platsen med Israel - som flera andra muslimska grupper, ser säkerhetsåtgärderna som ett aggresivt tilltag från Israels sida. De har därför sagt att troende inte bör gå igenom grindarna utan hellre be utanför eller på andra platser i Jerusalem, vilket många många också har gjort. Konflikten har också lett till protester på gatorna.

"The al-Aqsa mosque should never be closed. To get closed from Muslims? No call of prayers, no prayers? We get prevented (from entering) for three days? Which religion prevents us from al-Aqsa (mosque)?"

Al-Aqsa-moskén borde aldrig stängas för muslimer, sa en upprörd besökare till Reuters under helgen.