Tyskland höjer tonläget ytterligare mot Turkiet

Samtliga tyska medborgare som är eller vill resa till Turkiet, även turister, uppmanas till försiktighet i landet:

– Vi kan inte göra annat än att anpassa våra säkerhets- och reseråd för tyska medborgare som reser till Turkiet, sa den tyske utrikesminister, socialdemokraten Sigmar Gabriel tidigare idag.

Han höjde därmed tonen tydligt mot Turkiet från tysk sida. Nu uppmanas alla tyska medborgare, turister som väl som yrkesverksamma att vara försiktiga med hur de agerar i Turkiet:

– Det turkiska agerandet på sistone visar att även helt oskyldiga tyska medborgare kan gripas, därför ändrar vi nu våra reseråd till Turkiet sa Gabriel.

Den tyske utrikesministern sa också att Tyskland i stort kommer se över sina relationer till Tyskland och överväger fler åtgärder:

– Vi kan just nu inte rekommendera tyska företag att investera i Turkiet när företagen närsomhelst då riskerar att sammankopplas med terrorism, sa Gabriel vidare. Han syftade på den lista över tyska företag som den turkiska regeringen skickade till Berlin nyligen, företag som Turkiet påstår på något sätt kan ha understött terrorism i Turkiet. En anklagelse som Tyskland avfärdar som skrattretande.

Turkiet sa igår att det tyska agerandet, de hårda diplomatiska orden och beslutet att kalla upp den den turkiske ambassadören till det tyska utrikesdepartementet i Berlin igår är en "inblandning i Turkiets inre angelägenheter".

Den tyska regeringen ska nu tillsammans med EU - länderna se över om det ekonomiska bidrag som Turkiet som EU-kandidatland får ska dras in eller minskas. Utrikesministern betonade också, med tanke på att det är valtider i Tyskland att allt som han idag sa stämts av med förbundskanslern, kristdemokraten Angela Merkel.

Häromdagen fördömde Merkel gripandet av den tyske människorättsaktivisten som greps tillsammans med bland andra en svensk medborgare vid ett seminarium i Istanbul för några veckor sen och krävde ett omedelbart frigivandet.

Sigmar Gabriel sa idag att Tyskland vill ha ett bra förhållande till Turkiet, men att "it takes two to tango".