Ving: Läget börjar lugna sig på Kos och Rhodos

– Nej vi har inga rapporterade skadade bland våra resenärer och vi har heller inga hotell som har rapporter in skador. Men vi kommer få in mer information under dagen, säger Charlotte Hallencreutz, informatör på Ving.

Nattens jordskalv inträffade i egeiska havet omkring 16 kilometer öster om den grekiska ön Kos där många svenskar befinner sig.



Men ingen av de nära 150 svenska turister som rest med Ving till den hårt drabbade ön ska ha skadats i och med jordskalvet, som hade en magnitud på 6,7, enligt USA:s geologiska myndighet.

Vings informatör Charlotet Hallencreutz har varit även varit kontakt med kollegor som befinner sig på Rhodos där majoriteten av bolagets svenska turisterna befinner sig.

Inte heller där finns det någon information om skadade svenskar.

Och enligt henne har den uppjagade stämningen börjat lägga sig på de grekiska öarna.

– Vings medarbetare rapporterar nu om att läget börjar bli lugnare nu på Kos och att människor åker till jobbet och att det börjar se lite mer som vanligt ut. Både där och på Rhodos, säger Charlotte Hallencreutz.