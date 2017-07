Palestinierna bryter med Israel

Metalldetektorer har installerats och Gamla stan i Jerusalem har under dagen spärrats av och inga män under 50 år tilläts komma in i området.

Abbas sa i sitt tal att de frysta läget kommer att bestå fram tills dess att Israel har tagit bort de extra säkerhetsåtgärderna.

Under dagen har tre palestinier dödats i Jerusalem i sammandrabbningar mellan demonstranter och israeliska säkerhetssstyrkor.