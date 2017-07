Knivattack på Västbanken och Abbas fryser relationerna

Knivattacken ska enligt nyhetsbyrån AFP ha inträffat i ett hem på en judisk bosättning på Västbanken norr om Ramallah. Enligt ett uttalande från den israeliska armén är det fyra civila israeler som har attackerats av en 19-årig palestinier. Den 19-årige mannen ska sedan ha skjutits, det är oklart om han dödades eller skadades.

Tidigare under dagen dödades tre palestinier runt om i Jerusalem och hundratals skadades i samband med sammandrabbningar mellan demonstranter och israeliska säkerhetsstyrkor.

De exakta omständigheterna kring dödsfallen är ännu oklara och ska utredas. Protesterna gällde de nya kritiserade säkerhetsregler som Israel infört på Tempelberget i Jerusalem.

Metalldetektorer har installerats och Gamla stan i Jerusalem har under dagen spärrats av och inga män under 50 år tilläts komma in i området.

Under kvällen kom beskedet att palestiniernas president Mahmud Abbas bryter alla officiella kontakter med Israel. Abbas sa i ett tal att det frysta läget kommer att bestå fram tills dess att Israel har tagit bort de extra säkerhetsåtgärderna.