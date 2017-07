Ny generalstrejk utlyst i Venezuela

Vid sidan av generalstrejk onsdag och torsdag kommer också stora demonstrationer hållas på måndag och fredag, som en del av en "slutoffensiv" efter fyra månader av protester och oroligheter.



Under lördagen var det nya våldsamma protester i huvudstaden Caracas. Flera hundra unga demonstranter kastade sten och brandbomber mot säkerhetsstyrkor, som svarade med tårgas.



Flera personer skadades, bland dem en ung violinist som blivit en symbol för protesterna. 23-åringen, Wuilly Arteaga, har blivit känd i landet för att spela nationalsången på sin fiol mitt i kaoset.



Han hittades blodig med en skada i ansiktet men twittrade senare från sjukhus: "Varken gummikulor eller kulor kommer att stoppa vår kamp för Venezuelas frihet. I morgon kommer jag att vara tillbaka på gatorna".



Våldsamma sammandrabbningar mellan säkerhetsstyrkor och demonstranter i landet har pågått sedan april och omkring 100 personer har dödats, bland dem fem under den generalstrejk som hölls i torsdags. Tusentals personer har skadats.



Målet är att tvinga bort Maduro från makten genom ett tidigarelagt presidentval.



Maduro anklagar sina motståndare för att i maskopi med USA vilja störta honom. 232 000 soldater kommer att sättas in för att säkerställa att valet av en slags ny konstituerande församling, med befogenheter att skriva om grundlagen, den 30 juli blir av.