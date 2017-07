Kina ökar press på muslimsk minoritet

Egyptiska myndigheter utfört räder mot restauranger, lägenheter och affärer som drivs av uigurer, det larmar aktivister och ögonvittnen.

Egypten har i flera år varit populärt bland uigurer, de flesta har studerat vid det prestigefyllda Al-Azhar-universitetet, som av Egypten länge har hyllats som ett högsäte för moderat islam.

Hustrun till en man som har gripits säger enligt nyhetsbyrån AP att uigurerna behandlas dåligt i fängelset, inte får tillräckligt med mat och att erkännanden tvingas fram av kinesiska förhörsledare. Men det här är ändå bättre än det liv som väntar om man deporteras till Kina, säger en uigur som har flytt till Istanbul till brittiska BBC.

Uppgifterna om gripandena i Kairo kommer samtidigt som Kina har ökat trycket på uigurerna i hemprovinsen Xinjiang. Ett led är att tvinga hem alla uigurer som studerar utomlands.

Enligt de kinesiska myndigheterna är det nödvändigt för att stoppa radikalisering, men kritiker säger att det snarare har motsatt effekt.

Uigurerna har en annan etnisk tillhörighet än majoritetsbefolkningen hankineserna i Kina och har i flera årtionden varit en nagel i ögat på det kinesiska styret. Efter uppror i huvudstaden Ürümqi år 2009 där kring 200 människor dödades har järngreppet kring provinsen Xinjiang hårdnat.

Nu får ingen som är under 50 år ha skägg och det är förbjudet att be på offentliga platser. Uigurer som jobbar i den offentliga sektorn får inte fasta under Ramadan och kvinnor får inte bära slöja.

I staden Kashgar var deltagandet i festligheterna kring slutet på ramadan för en månad sedan det lägsta på en generation, uppger nyhetsbyrån AFP. Myndigheterna hade satt upp flera vägspärrar och polisnärvaron var massiv. Kritiker varnar att Xinjiang håller på att bli ett stort fängelse och en polisstat.

Många uigurer har länge önskat en självständig stat, men det verkar allt mer som om Kina ser alla tio miljoner uigurer som potentiella terrorister.

Det finns också en militant separatistisk vinge allierad med al-Qaida som håller till i klanområdena på gränsområdet till Pakistan och Afghanistan och som har beskyllts för att utföra attacker i kinesiska städer. Dessutom uppskattas tusentals uigurer ha åkt till Syrien för att strida.

I rädsla för att en del av dem ska återvända har Kinas president Xi Jinping sagt att en järnring ska slås kring provinsen Xinjiang.