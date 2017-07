Alliansen kräver att tre ministrar avgår efter IT-skandalen

På Alliansens blixtinkallade presskonferens i Stockholm i dag sa Anna Kinberg Batra (M) att en misstroendeförklaring kommer att riktas mot infrastrukturminister Anna Johansson (S), försvarsminister Peter Hultqvist (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S).

– Vi kan nu ha en av de största politiska skandalerna i modern tid, det är väl givetvis på det sättet att vi nu är i en diskussion om politiskt ansvarstagande, säger Tomas Tobé Moderat riksdagsledamot från Gävle.

Efter att begäran om att kalla in riksdagen lämnats in till talmannen ska han enligt reglerna kalla in riksdagen inom tio dagar. En omröstning om misstroende kan alltså bli aktuell snart.

– Jag förstår alliansens vill göra det naturligtvis, men jag tycker inte att det är rätt väg att gå nu, säger Elin Lundgren, Socialdemokratisk riksdagsledamot från Gävle.

Statminister Stefan Löfven har ännu inte kommenterat Alliansledarnas besked.