Våldsamma demonstrationer i östra London

Det var ett dussintal demonstranter som under gårdagskvällen samlades i östra London för att protestera mot att Rashan Charles, en 20-årig svart man, greps av polisen på platsen för en vecka sedan och dog under gripandet. Det rapporterar den brittiska tidningen The Guardian.

Redan i måndags marscherade 150 demonstranter med plakat med budskapet "Black lives matters", och under gårdagskvällen släpade demonstranterna med sig madrasser och soptunnor för att barrikadera området där mannen greps.

När polisen kom till platsen blev det våldsamma konfrontationer. Glasflaskor och bensinbomber kastades mot poliserna. En lastbil körde genom barrikaden för att skingra demonstranterna.

Flera personer ska ha gripits, men enligt polisen ska ingen kommit till skada.