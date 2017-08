Orkansäsong: De kraftigaste tropiska cyklonerna kan bildas i augusti och i september

Om en tropisk cyklon ska uppstå krävs det rätt luftfuktighet och att havstemperaturen minst är 26ºC. Ifall havstemperaturen är under 26ºC finns det inte tillräckligt med vattenånga och därmed latent värme för att en tropisk cyklon ska kunna bildas.

Orkansäsongen börjar i juni och pågår till den sista november. Enligt Sverker Holmberg, meteorolog på SMHI har inga större cykloner uppstått än, förutom den tropiska cyklonen Emily i Florida.

– På Atlanten där finns det en tropisk cyklon just nu, den heter Emily och ligger vid Florida. Sen kommer den att röra sig vidare ut då över Atlanten. Framme vid ekvatorn har vi haft 5 tropiska cykloner hittills, men ingen har varit anmärkningsvärd kraftig. De kraftigaste brukar vara i augusti och september, då själva höjdpunkten inträffar, säger Sverker Holmberg meteorolog på SMHI.

Utöver orkansäsongen sker det orkaner på vissa områden hela året om. På västra Stilla Havet och havsområdena som ligger nära ekvatorn finns en högre risk för det, även kring Australien och södra delen av Indiska Oceanen. Området kring Sydamerika är förskonat från tropiska cykloner både från Atlanten och Stilla havet.

Vad är skillnaden på storm, orkan, cyklon, tyfon och tromb?

Storm - Stormar sker oftast i södra Sverige och då under höst och vinter när varm luft från söder möter kall luft från norr. Då bildas det en polarfront med kraftiga vindar. Vindhastigheten mäts vanligen på tio meters höjd ovanför markytan och är en genomsnittlig hastighet under tio minuter, så kallad tio minuters medelvind. Byvinden mäts under 2 sekunder. Storm är det när det blåser mer än 24,5 meter per sekund. När vindhastigheten överstiger 32,7 meter per sekund blåser det enligt definition orkan.

Cyklon - Varje år bildas cirka 80-90 tropiska cykloner med vindar över 17 m/s runt om i världen. Omkring hälften av dessa uppnår orkanstyrka, vilket innebär en medelvind på minst 32,7 m/s. I de mest intensiva tropiska cyklonerna kan medelvindhastigheten uppgå till omkring 70 m/s eller mer vilket i kombination med det låga lufttrycket ger upphov till en flodvåg som kan vara flera meter hög. I de områden där en tropisk cyklon passerar faller stora nederbördsmängder på kort tid, i vissa fall över 1000 mm med översvämningar, jordskred, markerosion och förstörd infrastruktur som följd.

Orkan - Orkan är en allmän beteckning för medelvindhastigheter över 32 m/s, en hastighet som kan uppnås i flera olika typer av luftvirvlar. Tropiska cykloner som uppstår i tropikerna överskrider ofta det värdet med god marginal.

Tyfon - Vindhastigheten i en tyfon uppgår till minst 32,7 m/s.Tyfoner och orkaner är båda tropiska cykloner.

Tromb - Tromber anses uppstå i gränszonen mellan fallvindar och de uppvindar som skapar själva molnet. Vindhastigheten i de kraftfullaste nordamerikanska tromberna kan nå upp mot 140 m/s. I Sverige kan vindhastigheten uppskattningsvis komma upp i omkring 75 m/s, vilket är drygt två gånger orkanstyrkan. Tromben går från molnets nedre delar på 1-2 km höjd ner till marken. Diametern på luftvirveln ligger normalt mellan 10 och 100 meter, men i USA kan den växa till drygt 1000 m.

De flesta tromberna i Sverige är blygsamma virvlar jämfört med tromberna i USA och orsakar bara begränsade skador. Det kan röra sig om några nedfallna träd och avblåsta takpannor, men i några fall blir skadorna större. I USA är tromberna, som där kallas tornados, mycket fruktade. De förflyttar sig oftast med en hastighet omkring 50 km/tim. Virvelns livslängd varierar från sekunder till flera timmar, men vanligast är 5-10 minuter. USA har omkring 1000 tornados om året och trots att varningar utfärdas dör många människor på grund av dem.

Historisk översikt

1970: Bholacyklonen - mest dödsbringande

Den, i modern tid, mest dödsbringande tropiska cyklonen är den så kallade ”Bholacyklonen” som 1970 drog in över det låglänta Gangesdeltat i Indien och tog uppskattningsvis minst 300 000 människors liv.

1994: John - mest långlivad

Den mest långlivade tropiska cyklon man känner till är John som bildades i östra Stilla Havet i augusti 1994 och fortlevde i 31 dagar. Det bör dock poängteras att före satelliternas intåg kan de tropiska cyklonernas livslängd ha underskattats.

1998: Mitch - monsterorkanen

Mitch drog in över Honduras mellan den 28 oktober och 1 november 1998. Det var den värsta orkan som drabbat det västra halvklotet på 200 år. 6 000 personer dog i Honduras, 8 000 försvann, två miljoner evakuerades. 100000 hus och 80 procent av infrastrukturen förstördes.



2001: Vamei - närmast ekvatorn

Den tropiska cyklon som bildats närmast ekvatorn är Vamei som bildades endast 1,5º norr om ekvatorn i december 2001 nära Singapore. Man har kommit fram till att en sådan händelse sker en gång vart 100-400:e år (Chang, 2003).

2005: Vince - enda europeiska cyklonen

Den enda kända tropiska cyklon som nått Europa är Vince som i oktober 2005 nådde Iberiska halvön (Portugal och Spanien) som en tropisk cyklon. Tropiska cykloner som övergått till mellanbreddscykloner når då och då Europa.

2005: Katrina - mest omskriven

Den mest omskrivna tropiska cyklonen på 2000-talet torde vara Katrina som i augusti 2005 drog in över New Orleans med mycket omfattande materiella skador samtidigt som omkring 1800 människor miste livet.

Källor: SMHI och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).