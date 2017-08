Afghanistan rädda för IS-expansion

Upprepade terrordåd av såväl IS som talibanerna gör att säkerheten i landet försämrats ytterligare.

Två amerikanska soldater dödades igår när en självmordsbombare körde en bil fullastad med sprängmedel in i en Nato-konvoj i Kandaharprovinsen, i Afghanistan, bekräftar Pentagon.

Gårdagens dåd som talibanerna tagit på sig är en i raden av flera attacker mot Natostyrkor, myndighetsbyggnader och landets säkerhetsstyrkor i Afghanistan. Men det är främst civila som faller offer för terrorn i landet. Hittills i år har över 1700 civila dödats i terrorattacker runtom i Afghanistan.

Gårdagens attack är den fjärde på mindre än två veckor.

I tisdags drabbades en shiitisk moské i staden Herat. Över 30 personer dödades och dubbelt så många skadades. Terrorsekten islamiska statens (IS) gren i Afghanistan säger sig ligga bakom dådet. Shiiter i Afghanistan har attackerats av islamiska staten upprepade gånger det senaste året.

I måndags gav sig fyra attentatsmän, varav en självmordsbombare, på den irakiska ambassaden. Även det sa IS sig ligga bakom. Just den attacken ses som en vedergällning för att IS besegrades i Mosul för bara några veckor sedan då staden befriades av irakiska styrkor.

Samtidigt som terrorsekten trycks tillbaka både i Syrien och Irak ökar terrordåden i Afghanistan. Just nu pågår en omfattande operation för att befria staden Raqqa, i norra Syrien från just IS. En stad som kommit att bli terrorgruppens de facto-huvudstad.

För drygt en vecka sen angrep talibanerna en buss med myndighetspersonal i västra Kabul där många hazarer bor. Hazarerna, en shiitisk minoritet i ett land där majoriteten är sunniter, brukar vara föremål för attacker från talibanerna.

Med en upptrappning från IS och en omfattande och intensifierad offensiv från Talibanerna på flera håll i Afghanistan försämras säkerhetsläget i landet alltmer.