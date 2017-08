Fler fall av Tramadolsmuggling upptäcks i tullen

– Du kan köpa dem på gatan, på nätet och utomlands. Det finns otroligt många sätt att ta det till Sverige, säger Annika Ljung, gruppchef för polisens narkotikagrupp på Södermalm i Stockholm.

Tramadol är ett narkotikaklassat läkemedel, som måste skrivas ut av läkare, men som är så pass lätt att få tag på att det har blivit en vanlig missbruksdrog.

Det märks inte minst i tullen. Under 2015 beslagtog Tullverket över 300 000 Tramadol-preparat. Under förra året steg siffran till 790 000 och bara under det första halvåret i år har tullen beslagtagit över 500 000 tabletter och kapslar.

Nästan dagligen upptäcker man fall där någon försökt smuggla in Tramadol i landet.

– Om man tittar på vad vi har uppnått i år så kommer den siffran överskrida det vi hade förra året. Och då var det året rekord, säger Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverket.

I höstas gjorde polisen ett tillslag mot en lägenhet i Stockholm och hittade närmare 100 000 Tramadoltabletter.

Annika Ljung, gruppchef för polisens narkotikagrupp på Södermalm i Stockholm, beskriver den ökade användingen av Tramadol som problematisk.

– Om man tittar på narkotikaklassade läkemedel så är det bland det jäkligaste vi har på gatan idag. Det är otroligt beroendeframkallande, säger hon.