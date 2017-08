Ett av världens högsta bostadshus brann i natt

Det brann rejält i skyskrapan i Dubai i Förenade Arabemiraten under natten till fredagen. Elden spred sig snabbt i det omkring 80 våningar höga huset, enligt bilder hos flera medier.

– Räddningsstyrkor från fyra stationer arbetar med att få elden under kontroll och se till att de boende kommer i säkerhet, sade en talesperson för lokala myndigheter, enligt brittiska Daily Mail.



Lågor syntes slå ut från ett stort antal våningar längs ena sidan av skyskrapan. Brinnande material från huset ramlade ner på gatan nedanför, enligt bilder som vittnen postat på sociala medier.



De många boende i skyskrapan ska ha hunnit lämna byggnaden oskadda. Myndigheterna twittrade strax efter klockan 01 svensk tid att branden var under kontroll och att det inte fanns några rapporter om att människor har skadats. På bilder på myndigheternas Twitterkonto syns inte längre några lågor.



Samma skyskrapa, Torch Tower, eldhärjades 2015. Då var det fasadmaterialet som pekades ut som orsak till att branden spreds, precis som vid den kraftiga branden i Grenfell Tower i London i juni då minst 80 personer omkom.



Skyskrapan på över 300 meter är en av världens högsta bostadshus, skriver nyhetsbyrån AP. Enligt Daily Mail är huset det femte högsta bostadshuset. Uppgifterna om hur många våningar huset har varierar. AP skriver 86 våningar, medan flera brittiska medier skriver 79.



I huset finns 676 lägenheter, skriver The Sun.



Det är oklart vad som orsakat nattens brand, som enligt Dubaipolisen började på nionde våningen för att sedan sprida sig uppåt i byggnaden, skriver The Guardian.