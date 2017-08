Nordkorea hotar anfalla USA-bas

Nordkorea överväger att slå till mot Guam med robotar, enligt landets militär.



Guam är en av USA:s tyngsta utposter i Stilla havet. Nordkoreas uttalande via den statliga nyhetsbyrån KCNA kommer bara timmar efter det att USA:s president Donald Trump hotat Pyongyang med "eld och raseri".



Det är en talesman för den nordkoreanska militären som i ett uttalande via KCNA, säger att planen att slå till kommer att "sättas i verket på flera sätt och när som helst" när diktatorn Kim Jong-Un fattar ett beslut.



I ett annat uttalande från en annan talesperson för militären säger Nordkorea att landet kan genomföra en "förebyggande operation" om USA visar tecken på provokation.



Nordkoreas senaste robotuppskjutning har besvarats med nya FN-sanktioner. Under tisdagen kom rapporter om att landet kommit oväntat långt på vägen mot en fullfjädrad kärnvapennation.

Landet har enligt underrättelseuppgifter lyckats konstruera en mindre stridsspets som kan bäras av robotar.



Trump skrädde inte orden när han på tisdagen klargjorde vad som väntar om Nordkorea inte slutar hota USA:

– De kommer att mötas av eld och raseri, som världen aldrig tidigare skådat.