Efter terrorattacken: Ansträngt läge för polisen i Manchester

Polisen i Manchester, stuvar nu om bland sin personal för att kunna hantera alla anmälningar som har hamnat på hög efter terrorattacken. Det var 22 maj under en konsert med artisten Ariana Grande på Manchester arena som 22 personer dödades, varav flera barn och unga.

Utredare på roteln för organiserad och grov brottslighet, som hanterar gängvåld och rån, får nu lägga sina utredningar åt sidan för att arbeta med vardagsbrott istället. Manchesterpolisens högste chef Ian Hopkins har tidigare varnat att polisen håller på att gå på knäna.

Han får medhåll av Manchesters Borgmästare Andy Burnham som har meddelat premiärministern Theresa May att polisstyrkan anstränger sig till bristningsgränsen.

På grund av statliga nedskärningar så väntas Manchesterpolisen krympa med en fjärdedel fram till 2020, jämfört med för tio år sedan enligt siffror från inrikesdepartementet.

Lokala parlamentsledamöter säger att situationen är desperat och att invånarna börjar tappa förtroendet för polisen.

Även Metropolitan Police i London, som är den största poliskåren i Storbritannien, är hårt ansträngd efter de senaste terrorattackerna samtidigt som antalet våldsbrott ökar.

Premiärminister Theresa May har kritiserats för att ha krympt polisens budget under sin tid som inrikesminister och nu som premiärminister, May har svarat med att polisen har goda resurser när det gäller både antiterrorarbete och underrättelsetjänst.

Trots det kommer premiärministern att få hantera information om motsatsen när hon kommer hem till 10 Downing street efter semestern om ett par dagar.