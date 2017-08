Tiotusentals under slavlika förhållanden i Storbritannien

En av dem är Monika. Hon berättar hur 60-70 män kom till huset dagligen och hur hon tvingades jobba som prostituerad dygnet runt.

En myndighetsundersökning som den brittiska kriminalbyrån NCA gjort visar att problemet med modernt slaveri är mycket större än vad tidigare rapporter visat. Enligt Nick Kerr som är ordförande för NCA så utsätts tiotusentals människor för trafficking och prostitution dagligen i Storbritannien. Problemet existerar i alla stora och medelstora städer.

Den senaste tiden har flera organiserade nätverk avslöjats – gäng har tjänat fem miljoner euro på att sälja prostitution över nätet. Det finns även exempel där unga kvinnor, en flicka så ung som 12 år, sålts till Storbritannien för att jobba som barnvakt. Under maj och juni greps 111 personer misstänkta för olika typer av slavhandel.

Dagens exempel på slaveri handlar om människor som jobbar på biltvättar och inom jordbruk eller på nagelsalonger. Lönen är knapp och levnadsförhållanden mycket dåliga. Andra exempel visar på kvinnor som blir lovade bättre liv i Storbritannien, men istället tvingas jobba på bordeller eller i cannabisfabriker. De som utnyttjas kommer ofta från östra delarna av Europa, Nigeria och Vietnam.

''I didn't have any money, I didin't speak the language, I didn't know anyone, I was alone'', säger Monika.

För Sky News berättar hon att hon inte hade några pengar och inte kände någon eller talade språket. Hon fick jobba med att sälja sex dygnet runt.

Britterna uppmanas nu att vara extra uppmärksamma och rapportera om de ser någon som misstänks vara utsatt för människohandel.