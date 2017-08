"Saltvatten kan förstöra spår"

Ubåten bärgades under lördagen och bärgningsfartyget har legat med ubåten förankrad vid sidan under kvällen. Efter midnatt lyftes den upp på kajen i hamnen i Köpenhamn.

– De har undersökt tornet på båten, men de verkar även försöka öppna något i fören, säger Johan Nilsson, TT:s fotograf på plats.

Dykare har inte kunnat gå in i ubåten medan den låg i vattnet. Ubåten ska köras i väg till en mer skyddad plats där den ska undersökas av polisens kriminaltekniker, har polisen tidigare skrivit i ett pressmeddelande. Det ska ske under natten och under söndagen.

– Om ubåtens inre är intakt kommer det sannolikt att finnas spår efter ett eventuellt brott. Om den först måste tömmas på saltvatten måste de skynda sig innan vattnet förstör biologiska spår, säger Kurt Kragh, tidigare mordutredare vid danska polisen, till Ekstrabladet.

Den danske ubåtsägaren sitter häktad misstänkt för att av "oaktsamhet" ha orsakat en svensk journalists död. Kvinnan var ombord på ubåten i torsdags kväll men är sedan dess försvunnen.

Ubåtsägaren är misstänkt för det som på svenska heter "vållande till annans död". Under häktningsförhandlingen nekade han till brott.

Den svenska kvinnan sågs senast i ubåtstornet, tillsammans med den nu häktade mannen, då farkosten lämnade hamnen i Refshaleøen i Köpenhamn vid 19.30-tiden i torsdags kväll. Mannen har sagt att hon gick i land senare under kvällen, vid 22.30, vid restaurang Halvlandet i samma hamn.

Ubåten sjönk på fredagsförmiddagen, men mannen kunde räddas i land. Kvinnan har inte gått att nå och är anmäld försvunnen av anhöriga.