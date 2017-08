Ny mottagning snabbspår för deprimerade

– Det är mycket bra med ett ställe där det är lättare att få kontakt. En skjuts in i vården kan vara superbra, för det är ju väldigt många som mår dåligt just nu och det är många som inte får hjälp, säger Isabelle som är en ung kvinna i Linköping med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.



På den nya mottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping är målet att de som tar kontakt ska få respons inom ett par dagar och sedan få komma på besök omgående.



– Vi vill få in ett snabbspår. Vi vill förbättra depressionsvården, säger universitetsöverläkare Martin Samuelsson, ansvarig för mottagningen dit vuxna i hela landet kan söka sig för bedömning.



– Depressionssjukdomen är underdiagnosticerad. Det är väldigt många som är deprimerade som går och lider utan att få hjälp - samtidigt som depressionsbegreppet används på ett lite slarvigt sätt ibland. En del kallar sig deprimerade när de inte är det. Så för att inte missa någon så är personer välkomna hit och så gör vi en bedömning.

Hur många patienter kan ni ta emot?

– Vi vet inte men vi börjar i liten skala och så ser vi vad som händer - och så försöker vi anpassa oss. Vår målsättning är att träffa alla som tycker att de behöver komma hit, säger Martin Samuelsson.



Runt fem procent av befolkningen beräknas lida av depression och psykisk ohälsa generellt ökar som orsak till sjukskrivningar. På universitetssjukhuset i Linköping behandlar man depressioner och forskar också om sjukdomen.



– Litegrann efter orsaker och nya behandlingsalternativ och vi har rätt mycket på gång där, säger Martin Samuelsson.



Isabelle i Linköping har fått hjälp både i form av samtal och recept på tabletter för att komma tillrätta med sin psykiska ohälsa. Och hon tycker att det varit en lärorik resa.



– Jag tycker verkligen att depressionen har gjort mig till en bättre person. Mer förstående och ödmjuk mot andra. Man kan ha det väldigt bra ställt och ändå få depression. Så man vet ju aldrig.

Hur mår du i dag?

– Nu mår jag jättebra, säger Isabelle.