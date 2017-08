Fördömanden av Trump fortsätter att strömma in

I dag hölls en känslosam minneshögtid i Charlottesville för 32-åriga Heather Heyer som dödades av en deltagare i de högerextremistiska demonstrationerna i lördags. Men varken presidenten eller någon hög företrädare för regeringen var närvarande.

De tidigare presidenterna far och son George Bush skriver i ett gemensamt uttalande att Amerika alltid måste ta avstånd från rasism, antisemitism och hat i alla dess former.

Nio höga företagsledare har nu hoppat av presidentens särskilda rådgivargrupper för näringsliv och utvecklingsfrågor. Bland dessa näringslivstoppar som nu protesterar mot Trump finns chefen för kontorsmaterialföretaget 3M svensken Inge Thulin som twittrar ”Hållbarhet mångfald och inkludering är mina grundläggande värderingar”.

Presidenten skriver nu på sitt twitterkonto: ”Hellre än att sätta press på affärsmännen i företags- policy och strategiråden så upplöser jag båda. Tack alla!”

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all!