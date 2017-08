Barcelona hedrade offren för terrorn

Matchen var det första stora evenemanget efter terrordåden.

– Matchen inleddes med en tyst minut, jag blev rörd. Det var väldigt vackert, säger danskan Cecilia som kom dit tillsammans med sin pojkvän.

– Det är viktigt att livet fortsätter.



Alla Ekots utsände talade med på Camp Nou igår sa ungefär samma sak: Det är viktigt att inte låta sig skrämmas och att fortsätta att leva normalt. Det är ett sätt att besegra terrorismen.



Och evenemanget präglades av de senaste dagarnas händelser. Det var en stor polisiär närvaro utanför arenan och stränga säkerhetskontroller vid ingången.



Det populära hemmalaget Barcelona spelade i en specialdesignad tröja, där spelarnas namn på ryggen hade ersatts med ordet Barcelona. På framsidan stod det på katalanska "vi är alla Barcelona".



Efter en känsloladdad tyst minut utbrast de cirka 70 000 i publiken i det rop som hela Katalonien skrikit de senaste dagarna: "vi är inte rädda".



Under kvällen blev ytterligare tre av dödsoffren för attentaten identifierade, bland dem en sjuårig australiensisk pojke som varit försvunnen sen dådet i Las Ramblas.



Polisen gjorde igår en husrannsakan i den moské där imamen som tros ha varit ledaren för den misstänkta terrorcellen jobbade. Den muslimska församlingen i Ripoll säger sig vara i chock över beskedet att en av deras imamer misstänks vara inblandad i terrordåden.



Polisen tror att imamen, som är en marockan i 40-årsåldern, är en av de tre som dog i en explosion två dagar före attacken i Las Ramblas, troligtvis när de var i färd med att tillverka bomber.



Imamen ska ha försökt flytta till Bryssel förra året, men kommit tillbaka till Spanien. Enligt polisen ska gruppen ha påbörjar sina terrorplaner för ett halvår sen.



De stora moskéerna i bland annat Granada och Sevilla har attackerats under helgen av högerextremister som kastat fyrverkeripjäser och klottrat antimuslimska slagord på väggarna.



Muslimska organisationer anordnade demonstrationer i bland annat Barcelona, Madrid och Ripoll under parollen "Inte i mitt namn", där de fördömde veckans terrordåd.