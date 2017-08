Många nya handelsavtal på väg inom EU

– Vi märkte det att när han (USA:s president Donald Trump, red. anm) upplöste det här TPP, som USA hade förhandlat med elva andra länder om, så ökade viljan från de andra dels att förhandla med varandra men också att förhandla med oss i EU, säger Cecilia Malmström.

Inför hösten har EU tre nya handelsavtal som är på väg att träda i kraft. De är med Kanada, Singapore och Vietnam. Ett fjärde avtal med Japan är också i princip klart.

EU vill före årets slut dessutom få klart nya avtal med Mexiko och de så kallade Mercosur-länderna, det vill säga Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay.

Men det stannar inte där. Förhandlingar pågår med Indonesien och är på väg att inledas med Australien, Chile och Nya Zeeland.

Fast det stora handelsavtalet mellan EU och USA, TTIP, ligger efter Trumps valseger i fjol på is. Cecilia Malmström och hennes stab har under året träffat sina motparter i Trumpregeringen flera gånger och diskuterat frågan. Men hon har svårt att se någon öppning för att börja förhandla om ett nytt USA-avtal just nu.

Bland annat sedan Trumpregeringen skärpt regelverket för offentlig upphandling i USA så att amerikanska företag gynnas framför utländska företag.

– Dessutom har vi i alla våra avtal ett kapitel om hållbar utveckling, en referens till klimatförhandlingarna till exempel. Och de håller USA på att lämna, så det kommer också bli svårt. Så den typen av TTIP vi förhandlade under Obama kommer det inte bli. Vi får se om det kan bli något annat i framtiden. Men det är inte aktuellt just nu, säger Cecilia Malmström.