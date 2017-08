Häktningsförhandlingar efter terrorattackerna i Barcelona

Terrorcellen som begick attentaten i Barcelona i förra veckan är helt krossad, sedan en 22-åring som misstänks ha kört skåpbilen som körde in på La Rambla och dödade 13, sköts ihjäl av katalanska polisen igår.

Åtta misstänkta terrorister är därmed döda och de fyra gripna befinner sig just nu i domstolen i Madrid i väntan på häktningsbeslutet.

De är från staden Ripoll, 100 km norr om Barcelona, där de under ledning av en imam ska ha förberett attentaten i minst ett halvår, enligt polisutredningen.

En av de fyra är särskilt viktig, eftersom han är direkt kopplad till den explosion som ägde rum i staden Alcanar två dagar före terrordådet på La Rambla. Mannen överlevde explosionen, som dödade två andra misstänkta terrorister, en av dem den ledande imamen.

Polisen tror att explosionen var en olycka när de tre höll på att tillverka gasbomber.

Även om cellen nu är sprängd så fortsätter polisarbetet med full kraft, polisen vill framför allt utreda eventuella internationella kopplingar. Det är klarlagt att flera av de misstänkta var i Zurich och Bryssel i olika omgångar förra året.

Bara några dagar före dåden i Barcelona sågs fyra av de 12 misstänkta köra i full fart på en motorväg i Frankrike, där de registrerades av en fartkamera. Det handlar om samma Audi A3 som användes vid det andra attentatet här i Katalonien, det i kuststaden Cambril, där en person dog och fem misstänkta terrorister sköts ihjäl av polisen.

Enligt franska myndigheter verkar de fyra ha kört igenom Frankrike och övernattat bara en natt där.