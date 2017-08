Familjen om Kim Walls död: "Gränslös sorg"

Sedan 2014 arbetade Kim Wall som frilansjournalist åt tidningar som The New York Times, The Guardian och Foreign Policy. På sin hemsida skrev hon att hennes specialområden var sociala frågor, utrikespolitik, popkultur och jämställdhetspolitik.

Hon tog examen vid Columbia Universitys journalistutbildning 2013 och har bland annat rapporterat från Kina, Nordkorea, Haiti och USA.

Förra året gjorde hon ett inslag för P1-programmet Konflikt om Donald Trumps stöd bland republikanska kvinnor.

På hennes hemsida finns länkar till flera av de andra reportagen.

På Facebook skriver Kim Walls mamma att familjen tagit emot polisens besked med "gränslös sorg och bestörtning". Också flera kollegor och journalistorganisationer har uttryckt sin bestörtning och sorg över hennes död.

Kim Wall försvann för knappt två veckor sedan efter att ha gett sig ut i en hemmabygd ubåt när hon förberedde ett reportage. Hon blev 30 år gammal.