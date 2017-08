Offensiv mot Irakiska Tal Afar leder till flykt för tusentals

I söndags inleddes offensiven mot den irakiska staden Tal Afar, en av de städer som terrorgruppen IS tog sommaren för tre år sedan



Tal Afar ligger runt åtta mil från Mosul där IS besegrades tidigare i sommar, efter en nio månader lång offensiv. Eftersom Tal Afar ligger mellan Mosul och IS så kallade huvudstad Raqqa i Syrien, ses den som ett strategiskt viktigt fäste för terrorgruppen.



De senaste dagarna har flera framsteg gjorts av den USA-stödda irakiska offensiven, i går återtogs två områden i den västra utkanten av staden.

Enligt FN har mer än 30 000 personer flytt Tal Afar sedan april, och upp till 40 000 finns kvar i och runt staden. Mat och vatten håller på att ta slut, varnar FN.

För de civila som försöker fly och lyckas undkomma striderna, väntar en vandring i uppemot 50 graders hetta innan de når säkerhet och hjälp.



Hjälporganisationen Oxfam som finns på plats öster om Tal Afar har idag i ett pressmeddelande uppmanat Iraks regering att säkerställa att civila kan ta sig därifrån.



Samtidigt pågår striderna i Raqqa, IS så kallade huvudstad och starkaste fäste. Även därifrån vittnar flyende civila för människorättsorganisationer som Amnesty International om svåra umbåranden och hur deras möjlighet att fly försvåras av IS försåtsmineringar och prickskyttar.



Både i Irak och Syrien är det svårt för FN och andra hjälporganisationer att nå fram med hjälp samtidigt som striderna rasar.