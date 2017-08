Krav på Italiens regering om skydd vid jordbävningar

Det senaste skalvet - där några barn mirakulöst kunde räddas - har väckt nya krav på regeringen att förbättra skyddet mot jordbävningarna.

Applåder och lättnad när räddningsarbetare på ön Ischia skyndar iväg till ambulansen med den 11-åriga Ciro.



Han satt begravd under rasmassorna i 16 timmar, medan räddningsarbetare grävde febrilt för att få loss honom och hans yngre bröder Mattias och Pasquale, som bara är sju månader.



När jordbävningen slog till tog Ciro sin minsta bror och föste in honom under sängen, och det räddade förmodligen hans liv.

Alla överlevde och får nu vård.



Hela Italien följde dramat med de tre syskonen och debatten rasar nu om hur ett så milt jordskalv, bara fyra på Richterskalan kunde resultera i så stora skador och två döda.

Francesco Peduto, ordförande i det italienska geologiska rådet, är kritisk.

– Vi kan inte längre bara mäta skador och räkna offer. I andra länder hade de här skalven inte fått så stora konsekvenser. Regeringen måste ägna sig mer åt förebyggande arbete, säger han.



Jordbävningar är vanliga i Italien, som ligger där två kontinentalplattor möts.

Men är det verkligen möjligt att förstärka alla städer och medeltida byar så att byggnaderna står stadigt när skalven kommer?

– Absolut säger Peduto och nämner flera exempel på hur byggnader byggts om och till - och därmed klarat sig betydligt bättre.

– Vi måste jobba med prevention, jordbävningarna kommer ju bara att fortsätta, säger han.



I torsdags var det årsdagen av det stora skalvet i Amatrice, då en hel by jämnades med marken, och 239 personer omkom.

Invånarna samlades med ljus i händerna och gick tillsammans genom en stad som till stora delar fortfarande ligger i ruiner, medan klockan på stadshuset ringde.