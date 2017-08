Orkanen Harvey slog till – tusentals utan ström

Precis innan Harvey slog till mot kusten uppgraderades orkanen till en storm av kategori 4, men efter att vindarna avtagit något från strax under 60 meter per sekund till 50 meter per sekund klassas den som kategori 2, enligt det amerikanska orkancentret NHC.

Staterna Louisiana och Texas har utlyst katastrofläge för att frigöra resurser för räddningsarbete. I Texas är minst 211 000 hushåll utan ström, enligt ABC News.

Städer från norra Mexiko till Louisiana förbereder sig för översvämningar, uppger NHC, som varnar för att Harvey skapar potential för "livshotande och ödeläggande" översvämningar.

Från de drabbade städerna kommer nu rapporter om tak och väggar som kollapsat men hur stora skador orkanen orsakat är än så länge oklart.

– Stormen nådde land runt tiotiden på kvällen lokal tid. I Rockport, Texas, har taket till ett äldreboende rasat samman och flera av de boende har behövt vård. Även delar av Rockports historiska stadskärna ska ha skadats, enligt tv-kanalen KIII.

Tusentals människor flyr från området, men det finns även invånare som trotsar den obligatoriska evakueringsordern och i stället väljer att hamstra mat, bränsle och sandsäckar.

– Vi föreslår att människor som ska stanna här ska märka sin arm med sitt namn och personnummer, säger borgmästaren Patrick Rios i Rockport.



– Vi hatar att prata om sånt här. Det är inget vi gillar att göra, men det är verkligheten. Människor lyssnar inte.

Bensinpriset har stigit i takt med att många bensinstationer längs kusten i Texas har fått slut på bensin då tusentals människor flyr. Stormen har stängt 22 procent av Mexikanska golfens oljeproduktion, uppger regeringen.

Så många som 5,8 miljoner människor tros finnas i stormens väg.

Runt 20 000 passagerare på kryssningsfartyg i Mexikanska golfen väntar ut stormen ute till havs.

USA:s president Donald Trump har uppmanat räddningsmyndigheter att vara redo för att hjälpa till när orkanen når land. Han twittrar "Jag följer noggrant orkanen Harveys väg och framfart. Ta det försiktigt!"