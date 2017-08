Fredrik Furtenbach: Ett steg till i en strategi han drivit ett tag

– Det här är ett steg till i en strategi eller en linje som Jan Björklund har drivit ett tag. Det har handlat mycket om klyftor och möjligheten att göra klassresor. Och han menar då att Socialdemokraterna står i vägen för de här möjligheterna därför att de bryr sig mer om facket och de som redan har ett jobb, säger Ekots Fredrik Furtenbach.

I talet pratade Jan Björklund om integration på flera sätt, vilket han brukar ta upp, enligt Furtenbach. Bland annat pratade han om självutnämnda moralpoliser som ger sig på unga kvinnor.

– Det handlar om kvinnor i till exempel förorten som vittnar om att de blir angripna eller kritiserade om de beter sig allt för mycket som infödda svenskor. Även det här med hedersförtryck är något Jan Björklund ofta tar upp.

– Där tycker jag liberalerna har en väldigt intressant historia. Därför att de började med hård retorik under Nyamko Sabuni, under regeringen Reinfeldts första tid. Sedan växte Sverigedemokraterna, då passade det inte längre med en hård retorik och krav på anpassning. Då körde man en mjuk linje under Erik Ullenhag. Och sen när Sverigedemokraterna växt ytterligare och man förlorade makten, då är man tillbaks på en strängare retorik. Det handlar ofta om att den som kommer hit ska ta seden dit den kommer och anpassa sig.

Hörde du om han öppnade några dörrar för nya samarbeten efter valet nästa år?

– Nej, det fanns inga sådana nyheter. Men han har varit tydlig med det i andra sammanhang. Om Alliansen blir blir mindre än de rödgröna i nästa val, då kan man inte regera, man blir allt för beroende av Sverigedemokraterna. Då vill han ha samtal över blockgränsen, och hans huvudlinje är då att hela alliansen kunna samarbeta med Socialdemokraterna. Däremot har han sagt nej till att ensam lämna Alliansen.

Fredrik Furtenbach saknade dock en riktig nyhet i talet.

– Det var ungefär som han brukar tala. Han är alltid väldigt noga med att ha olika personer som han pratar om och det gjorde han även nu. Jag tänker att i den där partiledarstriden är Jan Björklund ganska lugn nu. Det ser ut som att Birgitta Ohlsson inte har någon chans, även om man inte ska svära på någonting.

– Men man kan undra om det är värt med den här striden. Det är ingen som tror att han kommer att fortsätta särskilt länge efteråt i så fall. Det blir ju så lite automatiskt när man sitter så länge som tio år. Det är nästan ingen som orkar så mycket längre än så.

Jan Björklund menade på att aldrig har Vänsterpartiet haft så mycket inflytande i svensk politik, han kallade till och med Stefan Löfven för dörrmatta åt Jonas Sjöstedt, vad tänker du om det?

– Jag kan inte riktigt värdera om han har helt rätt, men det är en tacksam sits som Vänsterpartiet har nu. Man är med och förhandlar om alla budgetar en hel mandatperiod. Ensam budgetförhandlare utanför regeringen. Dels får de igenom en hel del och sen slipper de malas ner på samma sätt som Miljöpartiet. Så på det sättet så ligger det nåt i det att Vänsterpartiet har en sits som har visat sig vara ganska attraktiv, och de har långsamt segat sig upp i opinionssiffrorna. Så det verkar fungera bra för dem.