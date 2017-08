Norgeminister på svenskt studiebesök: Man kan lära av Sveriges fel

Migrationsminister Heléne Fritzon ställde i dag in ett planerat möte med sin kontroversiella norska ministerkollega, Sylvi Listhaug, som använder begreppet "svenska tillstånd" som skällsord i norsk debatt. I dag är Listhaug i Stockholm för att lära sig mer om situationen i utsatta områden i svenska storstäder.

– Du har en del områden i Sverige där polisen upplever en ganska brutal framfart när de går in: stenkastning och angrepp mot polisen, där man faktiskt är rädd att gå in i situationer, säger hon.

– Det händer lyckligtvis inte i Norge, och jag önskar allt jag kan att vi heller inte ska få det. Då tycker jag att det är väldigt viktigt att lära av Sverige. Vad har man gjort fel? Men också se vad som har fungerat bra.

Sylvi Listhaug ses som en röstmagnet för sitt parti, högerpopulistiska Fremskrittspartiet. Samtidigt är Listhaug en politiker som retar många med sin mycket tuffa retorik mot invandrare.

I dag har hon träffat rikspolischef Dan Eliasson i Stockholm, och under eftermiddagen besöker hon invandrartäta Rinkeby. Men Sveriges nya migrationsminister Heléne Fritzon ställde med kort varsel in sitt planerade möte med Listhaug.

I e-post till tidningen VG skriver Fritzon att hon inte vill bli en del av en kampanj inför norska valet, och att Listhaug verkar intresserad av att sprida en missvisande bild av Sverige. Fritzon vill inte kommentera det inställda mötet ytterligare, säger hennes pressekreterare till Ekot.

Listhaug medger att det finns politiska skäl bakom att hennes Sverigebesök kommer just nu.

– Detta är en viktig sak i valkampanjen.

Du sa inför mötet att du vill lära dig vad svenskarna har gjort fel. Nu har du träffat rikspolischefen. Har du hittat några nyanser i det har skett i Sverige som du inte kände till tidigare?

– Det som man i alla fall är tydlig på är att man borde ha gått in tidigare, gjort mer tidigare, satt in insatser tidigare. Det är ett bra råd att ta med tillbaka till Norge. Det vi ser i Norge är att där finns en del områden som går i lite fel riktning. Det måste vi ta på allvar och sätta in förstärkt insats.