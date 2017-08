Svältbistånd misslyckas utan rent vatten

På jorden är 200 miljoner barn under fem år kroniskt undernärda. Miljontals dör årligen, resten blir utmärglade eller kortväxta och får svårt att hänga med i skolan senare.

Hälften har fått tillräckligt att äta, men de har haft diarré så många gånger så att kroppen inte kunnat ta upp näringen. Barnen blir sjuka av smutsigt dricksvatten för var tredje människa på jorden kan inte gå på en säker toalett, så många lättar sig istället i naturen och så sprids bakterier och virus i miljön.

Det är dags att biståndsorgan och utvecklingsländer prioriterar det här i sina program mot hunger, anser Cecilia Chatterjee-Martinsen som är svensk generalsekreterare på Wateraid.

– Vill vi minska undernäringen på jorden och ett av de nya hållbarhetsmålen handlar ju om att minska hungern hos barn så måste vi se till att alla barn har tillgång till en toalett, att de får lära sig att tvätta händerna ordentligt och att de får dricka säkert vatten som inte gör dem sjuka, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen på Wateraid.

Hjälporganisationerna Wateraid och Action Against Hunger har tillsammans med ett konsortium av sanitetsforskare gått igenom de nationella planerna för tio utvecklingsländer och tretton stora biståndsgivare i en ny rapport som presenteras på Världsvattenveckan i Stockholm på torsdag.

Världsbanken och Kanadas biståndsprogram pekas ut som svaga när det gäller att jobba med förebyggande sanitetsarbete mot undernäring och Nigeria och Mali får till exempel bakläxa.

– Jag blir otroligt upprörd egentligen när jag tänker på att vi har en hälsodiskussion i världen som nästan aldrig pratar om tillgången på rent vatten och sanitet, avslutar Cecilia Chatterjee-Martinsen på Wateraid.

Referens: The recipe for success: how policy-makers can integrate water, sanitaion and hygiene into actions to end malnutrition. Report 31/8 Stockholm Water Week. WaterAid, Share consortium, Actions Against Hunger.