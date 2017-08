IS-krigare evakueras istället för att strida

Rader av bussar och ambulanser har synts fyllas av IS-medlemmar och deras familjer i gränsområdet mellan Libanon och Syrien. Området som kontrollerats av terrorgruppen som kallar sig IS sedan 2014.

Men efter en veckas intensiv offensiv av både den libanesiska armén och av Hizbollah har IS nu frivilligt släppt kontrollen över området och låter sig evakueras, mot löfte att de inte attackeras längs vägen.

Det är första gången IS frivilligt låter sig evakueras till andra IS kontrollerade områden, tidigare har det enda alternativet för terrorsektens fotsoldater varit att slåss ända in i döden.

Nu evakueras de till IS-kontrollerade områden i östra Syrien och i överenskommelsen avslöjade också terrorgruppen vad som hänt med nio libanesiska soldater som kidnappades 2014. Soldaternas familjer hade samlats för att tillsammans invänta besked, många förklarade att de hade en strimma hopp om att återse sina kära igen, men hoppet släcktes brutalt när IS istället skickade koordinaterna till det som blivit de kidnappades gravplatser.

Kvarlevorna av åtta av de nio kidnappade soldaterna återfanns begravda. Den nionde soldatens öde är fortfarande okänt.

IS pressas hårt från många håll nu, i Irak har de förlorat samtliga betydelsefulla områden och i Syrien pressas de och förlorar mark till både den USA-stödda kurdledda offensiven mot Raqqa och till den syriska armén och Hizbollah.

Terrorsektens dragningskraft har försvagats, långt bort är de dagar när de togs emot i Mosul av jublande folkskaror som viftade med svart-vita flaggor.

De interna motsättningarna i terrorsekten uppges av avhoppare och tillfångatagna vara stora, men än är de långt ifrån besegrade. Det vittnar inte minst en lång rad terrordåd i Europa och Asien om under sommaren.