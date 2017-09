Skäggdagen firas med parad och tävling

Fakta: De kan bli årets barberare

Internationella skäggdagen eller World Beard Day infaller den första lördagen i september. Nytt i Sverige i år är att titeln "årets barberare 2017" ska utses vid en tävling i Stockholm. De som gör upp om titeln i en "barber battle" är:

Cari Forsgren, Stockholm: Barberarutbildad i Kuba, jobbat på barbershop i Havanna.

Alexander Vlajkovic Andersson, Göteborg: Har drivit eget, jobbar sedan tre år som barberare, leder barberarutbildningar.

Ali "The Knife" Jawad (The Barber), Malmö: Har 25 års erfarenhet, började som åttaåring jobba i familjens salonger i Irak. Vann "Battles of The Barbers" 2016.

Elias Habibson, Nässjö: Frisör, barberare och utbildare. Flera tävlingsmeriter, bland annat två gånger finalist i årets herrfrisör.

Källa: Grooming AB