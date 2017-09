Wallström: Dialog enda vägen framåt

Nordkoreas kärnvapenprov på söndagen som orsakade flera jordskalv får nu kritik. På Twitter skriver Sveriges utrikesminister Margot Wallström att det är en svängning mot det sämre som hotar fred och säkerhet ytterligare. Wallström poängterar även FN:s säkerhetsråds roll.

Reports of new nuclear test by North Korea a turn for the worse. Further endangers international peace, stability. UNSC role important.