Trump: Nordkorea är en skurkstat

Många fördömer kraftigt och kräver snabba reaktioner från FN.

I en serie inlägg på Twitter kommenterar president Donald Trump provsprängningen. Nordkoreas "ord och handlingar fortsätter att vara mycket fientliga och farliga för USA", skriver han.

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017

"Nordkorea är en skurkstat", fortsätter Trump, och lägger en stor del av problematiken i Kinas knä: Pyongyang-regimen "har blivit ett stort hot och en belastning för Kina, som försöker hjälpa till men med föga framgång", skriver han.

..North Korea is a rogue nation which has become a great threat and embarrassment to China, which is trying to help but with little success. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017

Samtal och dialog kommer inte att fungera fortsätter Trump i sitt tredje inlägg och skriver att Nordkorea förstår bara en sak.

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017

Även Ryssland varnar för att nattens provsprängning innebär ett ökat hot. Rysslands utrikesdepartement skriver enligt nyhetsbyråer i Moskva att Nordkoreas ledarskap "skapar ett allvarligt hot" för hela världsdelen och "att fortsätta på den inslagna vägen innebär digra konsekvenser".

Kommunikén pekar på ett kinesisk-ryskt förslag som den mest aktuella chansen till en nedtrappning. Det går ut på att Pyongyang-regimen upphör med vapentester och att USA slutar hålla militärövningar i området.

Frankrikes president Emmanuel Macron säger i ett uttalande att omvärlden måste hantera "denna senaste provokation" med "mycket fast hand" och han anser att FN:s säkerhetsråd ska "reagera snabbt".

I ett uttalande fördömer också Norges utrikesminister Børge Brende provsprängningen.

"Provsprängningen är en allvarlig provokation i ett redan spänt och farligt läge på Koreahalvön och i regionen. Nordkoreas agerande är helt oacceptabelt och FN:s säkerhetsråd och det internationella samfundet måste reagera kraftfullt och gemensamt".