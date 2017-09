Syriska styrkor återtar belägrade Deir Ezzor

Under tre års tid har terrorsekten IS slagit en järnring runt östra Syriens största stad där omkring 100 000 civila suttit fast.

Syriska regeringsstyrkor har kunnat kontrollera den största delen av staden men varit helt omringade. Under tre år har det varit omöjligt att ta sig in eller ut. IS har kontrollerat en del av själva staden och i princip hela området runt omkring.

Men de senaste dygnen har den syriska armén, understödd av ryska styrkor och Hizbollahmilisen snabbt vunnit mark västerifrån och tvingat IS på reträtt. Nu skiljer det endast några kilometer mellan de framryckande styrkorna och IS sista försvarslinjer.

För terrorsekten IS är det ytterligare ett i raden av svåra bakslag. Strategiska städer har förlorats och de viktigaste områdena som ingick i det självutropade kalifatet i både Syrien och Irak har åter fallit under regeringskontroll.